 

Названы дата и место похорон Владимира Андреева

29.08.2020, 18:08, Новости дня

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в среду в Театре имени Ермоловой. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

У артиста была ишемическая болезнь сердца. «Врачи сказали, был микроинсульт», – информирует ТАСС со ссылкой на свой источник.

Народный артист СССР Владимир Андреев ушел из жизни в субботу.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году закончил актерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в театре, сценаристом, преподавал в ГИТИСе.

В кино начал сниматься с 1954 года, является автором статей по теории и практике актерского мастерства, очерков воспоминаний о творчестве, учителях, театре и кино.  Народный артист СССР (1985), академик Академии гуманитарных наук (1995). Действительный член Международной академии театра (2000).

В числе его постановок – «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Старший сын» и «Прошлым летом в Чулимске» по произведениям Александра Вампилова, «Крейцерова соната» по повести Льва Толстого, «Батальоны просят огня» по произведению Юрия Бондарева.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Школьные линейки 1 сентября решили не проводить в традиционном формате

17.08 / В Долине смерти зафиксировали самую высокую температуру на планете

28.08 / Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

01.07 / Глава Минкомсвязи выступил за открытие офиса Telegram в России

01.07 / Польша вернет Газпрому 90 млн долларов

13.08 / Мнения: Грозит ли русскому языку реформа орфографии

23.07 / Honda увеличила цены на свои автомобили в России

21.07 / Госдеп счел ливийский конфликт проблемой Европы

17.08 / Королевский дом Испании сообщил, что Хуан Карлос I уехал в ОАЭ

05.08 / В Харькове очень напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска