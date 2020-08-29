Названы дата и место похорон Владимира Андреева

29.08.2020, 18:08, Новости дня

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в среду в Театре имени Ермоловой. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

У артиста была ишемическая болезнь сердца. «Врачи сказали, был микроинсульт», – информирует ТАСС со ссылкой на свой источник.

Народный артист СССР Владимир Андреев ушел из жизни в субботу.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году закончил актерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в театре, сценаристом, преподавал в ГИТИСе.

В кино начал сниматься с 1954 года, является автором статей по теории и практике актерского мастерства, очерков воспоминаний о творчестве, учителях, театре и кино. Народный артист СССР (1985), академик Академии гуманитарных наук (1995). Действительный член Международной академии театра (2000).

В числе его постановок – «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Старший сын» и «Прошлым летом в Чулимске» по произведениям Александра Вампилова, «Крейцерова соната» по повести Льва Толстого, «Батальоны просят огня» по произведению Юрия Бондарева.