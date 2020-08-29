ОАЭ отказываются от бойкота Израиля и допускают экономические соглашения

29.08.2020, 18:05, Новости дня

Президент Объединенных Арабских Эмиратов издал указ, отменяющий закон о бойкоте Израиля и допускающий заключение торговых и финансовых соглашений между двумя странами.

Об этом сообщило в субботу официальное информагентство ОАЭ, WAM. Указ президента ОАЭ Халифы бин Заида аль-Нахайяна направлен на «поддержку двустороннего сотрудничества в целях установления двусторонних отношений», сообщило агентство.

Объявление было сделано на фоне приготовлений авиакомпании El Al к первому прямому рейсу из аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве и столицей ОАЭ Абу-Даби, на котором должны прибыть члены израильской делегации и высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа, при посредничестве которого 13 августа было достигнуто соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Среди пассажиров рейса авиакомпании El Al, который вылетит 31 августа в 10 утра по местному времени, будет старший советник Трампа Джаред Кушнер, сообщил представитель США. До официального подписания соглашения между Израилем и ОАЭ должны пройти переговоры по таким вопросам, как открытие посольств, торговля и транспортные связи.

Официального воздушного сообщения между Израилем и ОАЭ нет, и неясно, сможет ли самолет El Al пролететь над Саудовской Аравией, которая не поддерживает официальных отношений с Израилем, чтобы сократить время полета.

В мае самолет авиакомпании Etihad Airways совершил полет из ОАЭ в Тель-Авив для доставки грузов палестинцам в связи с эпидемией коронавируса. Перелет стал первым известным рейсом эмиратского перевозчика в Израиль.