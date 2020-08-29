 

Дочь Джуда Лоу вышла в свет со своим бойфрендом Джайреллом Робертсом

29.08.2020, 18:00, Разное

Вчера на острове Капри прошло мероприятие бренда LuisaViaRoma, которое собрало под одной крышей – точнее, под открытым итальянским небом – избранный круг селебрити. Среди них оказалась и 19-летняя дочь Джуда Лоу, Айрис, компанию которой составил ее бойфренд – 21-летний клипмейкер, начинающий ювелир и манекенщик Джайрелл Робертс. Пара не скрывала своих чувств, позируя фотографам исключительно в обнимку. Помимо них, на вечере были замечены Наташа Поли, Синди Бруна и другие.

Айрис Лоу и Джайрелл РобертсНаташа ПолиСинди БрунаОфели Гиллерман и Синди Бруна

О романе Айрис и Джайрелла стало известно осенью 2018-го, когда репортеры подловили их выходящими с вечеринки Chanel из лондонского клуба Annabel’s. Прошлое лето пара провела в круизе по Европе. Францию и Италию молодые люди изучали с борта роскошной яхты. Компанию им составили мама Айрис и ее лучшая подруга, модель Кейт Мосс. К настоящему моменту отношения наших героев выдержали проверку совместным отпуском, знакомством с родителями и даже общим бизнесом: Джайрелл возглавляет собственный бренд ювелирных украшений Try to Be Happy, а Айрис не без удовольствия его рекламирует.

Напомним, Айрис – младший ребенок Джуда Лоу и Сэди Фрост, которые прожили в браке 6 лет и развелись в 2003 году. У нее есть сводный брат по линии матери, родные старшие братья Руди и Рафферти, две младшие сводные сестры (дочери Джуда от последующих отношений), а также младшая сестра или брат – Джуд Лоу и его нынешняя супруга Филиппа Коэн не обнародовали пол новорожденного ребенка. Следуя традициям других звездных детей и примеру брата Рафферти, Айрис решила попробовать себя в модельном бизнесе. На страницах глянцевого журнала она впервые появилась в возрасте 2 лет вместе с родителями, а в 2015-м состоялся ее официальный дебют – она снялась в лукбуке Miu Miu. В 2017-м Айрис стала лицом рекламных кампаний Burberry, в марте 2020 года дефилировала на показе Miu Miu, а затем стала лицом Fendi.

Айрис Лоу и Джайрелл Робертс, 2019 год



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