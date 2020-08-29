Российскую систему “Торнадо-С” оснастили новыми ракетами

29.08.2020, 17:53, Разное

Минобороны Российской Федерации усовершенствовало одну из основных отечественных систем вооружений. Теперь «Торнадо-С» получило новые ракеты с улучшенными характеристиками.

Российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С» была разработана тульским НПО «Сплав». Новое оборудование, которое получила система, улучшит ее боеспособность. В комплекс вошла инновационная с увеличенной точностью и дальностью. «Торнадо», поступившие на вооружение РФ с 2012 года, заменили «Грады» и «Смерчи». Большую эффективность системам обеспечивает новой системой управления с отдельной ГЛОНАСС-навигацией.

Главной особенностью такой ракета является возможность доворачивания на цель после произведенного запуска. Такая специфическая возможность является новинкой и подобные орудия есть не у всех армия мира. Ранее дальность полета российских ракет составляла примерно 120 километров. Данных о том, каков этот показатель теперь, пока не сообщаются.

Как сообщают отечественные военные эксперты, «Инфореактор», данная реактивная система залпового огня справедливо считается самой мощной и дальнобойной на планете. «Торнадо-С» по инновационности превышает все существующие РСЗО за счет компьютеризированного баллистического вычислителя, не имеющего аналогов. По данным «Инфореактора», в ней двенадцать пусковых установок с возможностью стрельбы без ручной наводки автоматически, что делает такой оружейный комплекс практически непобедимым.