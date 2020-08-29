Ученые: Океаны спутников Юпитера могут пульсировать

29.08.2020, 17:53, Разное

Группа учёных из Университета Аризоны, во главе с Хэмишем Хэем, провела исследование спутников Юпитера и их океанов. Оказалось, что они способны резонировать друг с другом и даже пульсировать из-за гравитационного воздействия.

Изначально исследователи космического пространства предполагали, что гравитация Юпитера оказывает очень сильное влияние на его крупнейшие спутники: Ганнимед, Ио, Каллисто и Европу. Несмотря на это, планеты демонстрировали довольно спокойное поведение океанов вблизи газового гиганта. При детальном изучении оказалось, что небесные тела вошли в резонанс друг с другом и их собственная гравитация оказывает куда больше влияния на океаны друг друга, чем сам Юпитер. Из-за этого водные массивы под поверхностью спутников могут пульсировать от такого воздействия.

Новое открытие позволит учёным более точно определить точное количество воды на Европе, так как эта планета является наиболее перспективной для колонистов и поиска жизни за пределами Земли. По некоторым подсчётам океан, находящийся под толстым слоем льда, может достигать в глубину 70 километров.