Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

29.08.2020, 17:53, Разное

Недавно появилась информация, что умер актёр Владимир Андреев. Артиста не стало на 91 году жизни. Он был театральным режиссёром, сценаристом и педагогом. В 1985 году получил почётное звание народного артиста СССР.

Артист родился 27 августа 1930 года в Москве. При поступлении в театральный вуз ему помогала актриса Варвара Рыжова. В 1952 году актёр завершил обучение на актёрском факультете ГИТИСа. Его преподавателями были Андрей Лобанов и Андрей Гончаров. В период с 1952 по 1970 годы принимал участие в съёмках фильма в качестве актёра, в 1970-1985 был главным режиссёром, в 1990-2012 – худруком, с 2012 – президентом Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Также занимал должность главного режиссёра Малого театра в 1985—1988 годах. В период с 1987 по 1989 года был организатором, главным режиссёром и худруком Театра-студии «Тест». Он является постановщиком спектакля «Лев зимой» Дж. Голдмена, в котором сыграл роль Генри IV. Ранее преподал в ГИТИСе и был худруком курса. Среди его учеников особенно выделялись дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте, Виктор Еграфов, Елена Яковлева и Евгений Каменькович. Имеет большое количество наград. Больше 80 лет болел за московский футбольный клуб «Спартак». Артист умер на даче. В четверг, 27 августа, ему исполнилось 90 лет.