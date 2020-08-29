Разумков подписал закон о повышении минимальной зарплаты

29.08.2020, 17:50, Новости дня

29 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Об этом информирует сайт парламента.

“Закон направлен на подпись президенту”, – отмечается в графе о прохождении документа.

Законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн, был принят в целом народными депутатами Украины 25 августа на внеочередной сессии. Решение должно вступить в силу с 1 сентября.

28 июля Государственная служба статистики проинформировала, что в Украине выросла официальная средняя зарплата: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).