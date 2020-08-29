 

Нападение на жилище ромов. В Харьковской области полиция предотвратила межэтнический конфликт

29.08.2020, 17:50, Новости дня

Жители поселка Андреевка Харьковской области забросали яйцами и камнями дом, в котором живут ромы; требованием участников акции протеста было выселение всех лиц ромской национальности, сообщает Общественное.

В митинге приняли участие около 500 человек. Представитель инициативной группы Виталий Степаненко заявил, что в поселке ухудшилась криминогенная ситуация, что якобы связано с увеличением численности ромов. Так, 19 августа в драке пострадал местный житель.

Митингующие пытались прорваться в один из домов, который занимает ромская община, было разбито окно. На пути толпы стали сотрудники спецподразделения полиции.

Женщины из ромских семей заявили, что не собираются покидать поселок и что никто из ромов к дракам, которые произошли на прошлой неделе, не причастен.

Полицейским удалось вывезти ромские семьи подальше от эпицентра конфликта.

Фото: hk.npu.gov.ua

По информации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, пострадавших вследствие столкновений нет. Населенный пункт полностью оцеплен правоохранителями, ситуация контролируется, утверждают в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Минздрав усомнился в завершении первой волны коронавируса

24.08 / В Афганистане подорвался автомобиль с мирными жителями, погибли семь человек

20.07 / Полиция США объявила в розыск трех темнокожих мужчин после стрельбы в Вашингтоне

27.06 / Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов»

02.08 / Обозреватель WSJ увидел в противостоянии США и Китая новую холодную войну

08.07 / «Что имеем — не храним» – эксперты объяснили The Hill, чем аукнется США выход из ВОЗ

19.08 / В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

18.08 / Японцы возмутились отменой поездок на Курилы

20.07 / Демократы пожаловались ФБР на иностранное вмешательство в работу Конгресса США

14.07 / Навального вызвали на допрос по делу о клевете в отношении ветерана войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска