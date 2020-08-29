Нападение на жилище ромов. В Харьковской области полиция предотвратила межэтнический конфликт
29.08.2020, 17:50, Новости дня
Жители поселка Андреевка Харьковской области забросали яйцами и камнями дом, в котором живут ромы; требованием участников акции протеста было выселение всех лиц ромской национальности, сообщает Общественное.
В митинге приняли участие около 500 человек. Представитель инициативной группы Виталий Степаненко заявил, что в поселке ухудшилась криминогенная ситуация, что якобы связано с увеличением численности ромов. Так, 19 августа в драке пострадал местный житель.
Митингующие пытались прорваться в один из домов, который занимает ромская община, было разбито окно. На пути толпы стали сотрудники спецподразделения полиции.
Женщины из ромских семей заявили, что не собираются покидать поселок и что никто из ромов к дракам, которые произошли на прошлой неделе, не причастен.
Полицейским удалось вывезти ромские семьи подальше от эпицентра конфликта.
Фото: hk.npu.gov.ua
По информации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, пострадавших вследствие столкновений нет. Населенный пункт полностью оцеплен правоохранителями, ситуация контролируется, утверждают в ведомстве.
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