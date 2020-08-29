Президент Южной Осетии отправил в отставку премьера и правительство

29.08.2020, 17:48, Новости дня

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя правительства Эрика Пухаева и все правительство страны, исполняющим обязанности премьера назначен Геннадий Бекоев.

«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича», – цитирует ТАСС указ Бибилова.

Президент республики поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового состава.

Между тем парламент Южной Осетии проголосовал за отставку генпрокурора страны Урузмага Джагаева, сообщил южноосетинский депутат Давид Санакоев.

«За постановление об отставке генерального прокурора проголосовало большинство из присутствующих депутатов. Кворум был», – сказал он РИА «Новости».

Вице-спикер парламента Александр Плиев пояснил, что депутаты приняли обращение к президенту с просьбой об отставке Джагаева.

На данный момент оперативная обстановка в Южной Осетии находится под контролем, сообщила пресс-служба МВД страны.

«Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел, начальник МОБ генерал-майор милиции Мераб Пухаев отметил, что оперативная обстановка в республике под контролем. Вчера (в пятницу) личный состав органов внутренних дел был переведен на казарменное положение», – говорится в заявлении по итогам оперативного совещания после стихийного митинга в Цхинвале из-за смерти Анала Джабиева.

Напомним, в пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который в четверг был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Собравшиеся потребовали отставки правительства республики.

На время расследования уголовного дела президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности.

В тот же день председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку.

В пятницу вечером парламент Южной Осетии не смог провести запланированную внеочередную сессию для обсуждения ситуации в республике и вынесения вопроса об отставке правительства.