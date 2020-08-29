 

Добровинский ответил на обвинения Джигурды по делу Ефремова

29.08.2020, 17:48, Новости дня

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский ответил шоумену Никите Джигурде на его слова о подделке видео с доказательством вины актера.

«Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев», – сказал юрист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о заявлении Никиты Джигурды о проведенной им независимой экспертизе, в ходе которой якобы выяснилось, что видео с выходящим из машины Михаилом Ефремовым является подлогом.

Незадолго до этого на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова артист Никита Джигурда исполнил песню «про дурдом» и заявил, что актер не находился за рулем в момент аварии, потому что там был «человек в белых перчатках».



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