Мнение: Чёрные ветряки, тёплые остановки и новые температурные нормы

29.08.2020, 17:47, Разное

1. Белые ветрогенераторы стали уже привычным элементом пейзажа во многих западноевропейских странах (подобно ветряным мельницам прошлых веков). Возможно, теперь их ещё и начнут красить в чёрный цвет, как в страшных фильмах-антиутопиях:

https://nplus1.ru/news/2020/08/28/black-blade

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками. Исследователи отметили, что из-за небольшой выборки выводы нельзя обобщать, и в дальнейшем необходимо провести более масштабное исследование.

Ситуация заставляет вспомнить анекдот про Горбачёва и курицу… но будем надеяться, что это действительно поможет спасти птиц от последствий зелёной энергетики.

2. В Ханты-Мансийске начнут ставить полностью закрытые тёплые остановки:

https://lenta.ru/news/2020/08/26/teplo/

В России решили утеплить остановки общественного транспорта. Их установят на улице Ханты-Мансийска в рамках регионального проекта «Умный город». Как сообщает «Строительство.RU», такие конструкции выдержат даже самые неблагоприятные погодные условия.

Утепленные остановки установят на улице Мира в Ханты-Мансийске. Администрация города отмечает, что в таких павильонах ожидание транспорта в холодное время года будет более комфортным, так как они выдержат сильные ветровые и снежные нагрузки. Для этого используют специальные теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, а внутренний каркас обошьют сосновыми досками. Стоимость работ по благоустройству составит 86,5 миллиона рублей.

Идея выглядит перспективной и для многих других городов России, в том числе и менее суровых по климату.

Не вполне понятно, как власти собираются бороться с бомжами и уличными всучивателями, которые наверняка постараются захватить такие павильоны. Неужели в Ханты-Мансийске нет деклассированных элементов?

3. Есть шанс, что вскоре мы будем реже слышать про температурные рекорды и погодные аномалии. Учёные-климатологи просто примут за норму средние показатели последних 30 лет и прекратят сравнивать всё с нормами середины прошлого века:

https://aif.ru/society/nature/v_rossii_izmenyat_temperaturnye_normy_vilfand

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в 2022 году в России изменят температурные нормы для разных регионов планеты, передает РИА Новости.

По его словам, эти показатели будут пересмотрены в сторону повышения из-за изменения климата.

«Весь следующий год уйдет на пересчет этих норм, это будет делаться во всем мире. Появятся новые нормы на 30-тилетний период. Они действительно сильно изменятся», — пояснил ученый.

Отмечается, что нормы, которыми сейчас пользуются метеорологи, были утверждены в 1980-е годы.