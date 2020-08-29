Опубликованы свежие рендеры рестайлингового Lada Largus

29.08.2020, 17:29, Новости дня

В Сети опубликовали рендерные изображения обновленного отечественного универсала Lada Largus.

Напомним, первый выход автомобиля состоялся в 2006 году. Автомобиль выполнен на базе румынского универсала Logan MCV. В прошлом году модель уже претерпела некоторые изменения, тогда как будущий экземпляр может получить именно такой вид, который предложен современными дизайнерами. Новинка Lada Largus имеет модернизированную решетку радиатора, стильные бамперы, а также усовершенствованные крылья.

Что касается задней части кузова, то ожидать радикальных изменений здесь не приходится. Напомним, под капотом универсала Lada Largus установлен 1,6-литровый мотор с мощностью от 87 до 106 л.с.