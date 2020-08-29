 

Бренд Jeep утратил 25% продаж в РФ за 7 месяцев

29.08.2020, 17:29, Новости дня

Отечественные аналитики сообщили о результатах продаж автомобилей Jeep на российском рынке.

В частности, за период с января по июль 2020 года на отечественном рынке продали порядка 830 машин, что на четверть уступает тем показателям, которых удалось достичь годом ранее. Вместе с тем россияне проявляют наибольший интерес в отношении внедорожника Jeep Grand Cherokee, который приобрели 340 клиентов. На втором месте по спросу на российском рынке остается внедорожник Jeep Wrangler с результатом 186 машин.

Также следует отметить, что в тройку лидеров по числу сделок вошел Jeep Compass, проданный в количестве 136 машин. Аналитики не исключают, что до конца года этот показатель падения может несколько сократиться в сторону повышенного спроса.



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