В Китае из мозга мужчины достали жившего там 17 лет червя

29.08.2020, 17:17, Разное

В Китае червь жил в головном мозге мужчины 17 лет. Недавно врачи извлекли из органа живое существо размером 13 сантиметров.

С детства молодой человек сильно мучился от онемения конечностей. Он решил обратиться к врачам только тогда, когда полностью перестал чувствовать правую часть туловища сверху. Медики допустили, что червь попал в головной мозг после употребления какого-нибудь необычного вида мяса в сыром виде.

Как пояснил 23-летний парень, в детстве его родители часто игнорировали его жалобы на состояние здоровье. В связи с этим он не привык посещать врачей, поскольку считал недомогание проявлением генетического недуга