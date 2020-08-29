Названа сумма, которую россияне потратили на туры с кешбэком по России

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29.08.2020, 17:08, Новости дня

Российские граждане в ходе программы кешбэка, по предварительной оценке, закупили туров на 1,4 млрд рублей, сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас на данный момент предварительные итоги, [платежная система] «Мир» сейчас еще досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей», – цитирует Догузову ТАСС.

Догузова напомнила, что программа была запущена в беспрецедентно короткие сроки.

«Мы подойдем максимально клиентоориентированно. И в случае принятия решения о продолжении этой программы мы обязательно учтем все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу того, как мы готовили эту программу», – сказала она.

Ранее Догузова сообщала, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян.



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