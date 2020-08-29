Протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции

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29.08.2020, 17:08, Новости дня

Протестующие в американском городе Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции и забросали стражей порядка камнями.

«В субботу утром участники протеста подожгли офис Портлендской ассоциации полиции (PPA), что привело к объявлению бунта», – сообщается в пресс-релизе полиции, передает РИА «Новости».

В документе сказано, что это здание поджигали уже много раз, и это вызывает опасения: Ассоциация полиции расположена в жилом районе,  пожар там может распространиться на соседние дома.

Сотрудники полиции объявили поджог бунтом, приказали протестующим разойтись, после чего последние начали бросать в полицейских камни. Несколько человек были задержаны.

Беспорядки в Портленде – продолжение протестной волны в Америке на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для подавления беспорядков президент США Дональд Трамп ввел национальную гвардию в протестный город Кеноша (штат Висконсин) и намерен также направить ее в Портленд.



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