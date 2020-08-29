Умер народный артист СССР Владимир Андреев

29.08.2020, 17:08, Новости дня

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Владимир Андреев скончался на 91 году жизни, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем… состоится, предположительно, в среду в его родном театре имени Ермоловой», – сказал РИА «Новости» Заславский.

Причины смерти не сообщаются. В четверг, 27 августа, актеру исполнилось 90 лет.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году закончил актерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в театре, сценаристом, преподавал в ГИТИСе.

В кино начал сниматься с 1954 года, является автором статей по теории и практике актерского мастерства, очерков воспоминаний о творчестве, учителях, театре и кино. Народный артист СССР (1985), академик Академии гуманитарных наук (1995). Действительный член Международной академии театра (2000).