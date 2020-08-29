В Турции после восьми месяцев голодовки скончалась адвокат Эбру Тимтик

29.08.2020, 16:55, Разное

В шведском городе Мальме начались беспорядки после того, как радикальные активисты сожгли Коран. Об этом сообщает канал SVT.

Беспорядки вспыхнули в районах Амиралсгатан и Розенгард накануне вечером, к 19:00 по местному времени (20:00 мск). На улицы вышли, по данным полиции, около 300 человек. Они кидали в полицию брусчатку, несколько полицейских машин были повреждены.

В Амиралсгатане люди также поджигали автомобильные шины с мусором. Несколько машин в этом районе сгорели, но связано ли это с беспорядками — неясно.

По данным местной полиции, кульминация беспорядков наступила до полуночи. К 3:00 (4:00 мск) ситуация стала спокойной. Правоохранители сообщили, что были задержаны 10-20 человек. О пострадавших среди населения информации нет.

Акцию устроила датская правоэкстремистская партия «Жесткий курс», отмечает Omni. Ее лидера Расмуса Палудана не пустили в Швецию, он планировал в пятницу приехать в Мальме.

Демонстрация прошла также на площади Сторторгет, во время нее Коран пинали. По данным Local, за это были арестованы три человека.