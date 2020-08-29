 

“Ты самая лучшая на свете”: Степан Меньщиков забрал жену и дочь из роддома

29.08.2020, 16:53, Разное

Звезда проекта «Дом-2» Степан Меньщиков забрал из роддома жену Ангелину Монах и новорожденную дочь. Имя ребенка пока держится в секрете. Меньщиков назвал свою супругу самой лучшей на свете.
У Степана Меньщикова и Ангелины Монах уже есть по одному ребенку от предыдущих отношений. Теперь участница «Дома-2» подарила возлюбленному общую наследницу. Оба родителя поблагодарили друг друга за дочь и поддержку.

Незадолго до родов супруги очень поругалась. Ангелина Монах находилась в подавленном состоянии и даже задумывалась о расставании с избранником. Однако семье удалось пережить кризис в отношениях.

Монах впоследствии списала все на гормоны и эмоции. Она чувствовала себя ответственной перед дочерью, которая должна была вот-вот появиться на свет. Когда пара выбирала коляску, Степан Меньщиков очень радовался, поэтому его супруга забыла обо всех проблемах.

Фанаты поздравили пару с пополнением в семействе. Они выразили надежду, что общая дочь сблизит супругов, и у них не останется времени на ссоры.



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