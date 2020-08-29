Муж Заворотнюк выбрался из долгов и заработал почти 100 миллионов рублей

29.08.2020, 16:53, Разное

Муж известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев смог не только выбраться из долгов, но и заработать почти 100 миллионов рублей за год. Еще недавно ледовая школа фигуриста находилась на грани банкротства.

В прошлом году Анастасию Заворотнюк госпитализировали с раком головного мозга. Родственники актрисы по-прежнему не подтвердили этот диагноз, но признали, что проблемы со здоровьем у знаменитости действительно существуют. Все силы и финансовые средства они направили на лечение главной героини сериала «Моя прекрасная няня».

Журналисты «Комсомолькой правды» узнали, какой доход имеет супруг актрисы Петр Чернышев. В 2019 году благодаря ледовой школе он заработал 45 миллионов рублей. Эта цифра является удивительной, поскольку с момента основания заведения в Петербурге не фиксировалась прибыль. В 2018 году организация и вовсе находилась в убытке, который составил 48 миллионов рублей. Таким образом, Чернышев не только отдал долги, но и остался в плюсе. Всего он заработал 93 тысячи рублей.

Пока не сообщается, какие меры предпринимались для исправления ситуации. Школа по факту работает только на бумаге, ее официальный сайт не функционирует, а в социальных сетях редко публикуются сведения о Чернышеве.

В прошлом году фигурист принимал участие в ледовых постановках Татьяны Навки. За один выход, по данным СМИ, муж Заворотнюк получал 300 тысяч рублей. Чтобы оплачивать лечение супруги, Чернышев не отказывался от работы даже не праздники.