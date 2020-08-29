В Госдуме рассмотрят проект нового пособия нуждающимся россиянам

29.08.2020, 16:53, Разное

В Парламент Российской Федерации внесли проект закона о новом пособии. Если Госдума, рассмотрев его, примет новые нормы, нуждающиеся россияне смогут получить новые выплаты.

О необходимости введения новой помощи малообеспеченным гражданам высказывался ранее Михаил Делягин. По мнению экономиста, пособие сможет не только поддержать неимущие слои населения, но и укрепит экономику страны. Уменьшение нагрузки на бюджеты семей россиян поспособствует уменьшению последствий карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Согласно новому законопроекту, дополнительные средства будут положены категориям граждан, наиболее пострадавшим от отсутствия работы и других негативных факторов.

В список возможных получателей пособий попадут лица с доходом ниже, чем установленный прожиточный минимум. По мнению экспертов, это могут быть те люди, работа которых связана со сферой торговли и услуг. Из-за закрытия магазинов, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров, ресторанов и других подобных заведений, без источников доходов остались многие россияне.

Материальная помощь в случае принятия депутатами соответствующего нормативного акта будет выплачиваться адресно. Учитывая регион, в котором проживает претендент на ее назначение, размер выплат может достигать в среднем 12 тысяч рублей. Получать такую помощь можно в течение года, утвердить данный законопроект или отказаться от него, как пишет «Слово и дело», депутаты Госдумы смогут уже осенью во время пленарных заседаний.