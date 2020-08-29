BI – редкое единение — республиканцы и демократы сплотились, чтобы осудить Россию за инцидент в Сирии

29.08.2020, 16:50, Новости дня

Недавнее столкновение между российским и американским бронетранспортёрами в Сирии — редкий случай, когда демократы и республиканцы продемонстрировали единство, отмечает Business Insider. В своём совместном заявлении члены комитета по делам вооружённых сил палаты представителей осудили Россию за «военную агрессию» и потребовали положить конец такому поведению.



Reuters

Произошедшее недавно в Сирии столкновение между российским и американским бронеавтомобилями, в котором пострадали четверо военнослужащих США, вызвало обеспокоенность как среди республиканских политиков, так и среди демократов, пишет Business Insider. Представители обеих партий даже выступили с редким совместным заявлением, в котором осудили «агрессию» Кремля в регионе.

«Мы потрясены новостями о российской военной агрессии по отношению к американским военным в зоне конфликта в Сирии и решительно осуждаем такие действия, — цитирует издание заявление десяти конгрессменов из комитета палаты представителей по делам вооружённых сил. Политики призвали российские силы «незамедлительно положить конец агрессивному поведению».

Также, по мнению американских законодателей, важно, чтобы Пентагон и Белый дом донесли до высшего российского руководства: США «не потерпят подобных действий».

Как объяснил журналу демократ, член палаты представителей от штата Массачусетс и бывший морпех Сет Моултон, вина за произошедшее лежит на президенте Дональде Трампе, который оставил в Сирии лишь маленькую группу американских военных, в то время как силы РФ в регионе куда более значительны. «Президент не спасает ничьи жизни, не пытается выйти из этих бесконечных войн — из-за своей небрежности и некомпетентности он ведёт американцев на смерть», — считает политик.

В своём посте в Twitter конгрессмен-республиканец, некогда служивший в авиации Национальной гвардии, Адам Кинзингер назвал инцидент «настораживающим» и обратился к российскому лидеру Владимиру Путину со словами: «В эту игру вам не выиграть».

Как напоминает Business Insider, столкновение произошло 25 августа где-то в 10 утра по местному времени. По данным Совета национальной безопасности США, американские войска осуществляли «обычное патрулирование» местности и столкнулись с «небезопасным и непрофессиональным» поведением российских военных, попытавшихся протаранить их бронеавтомобиль. «Коалиция и США не хотят обострения ни с какими государственными военными силами, но силы США всегда оставляют за собой неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий», — заявил представитель ведомства.

Москва в свою очередь настаивает на том, что в произошедшем виноваты американские военные, которые, по словам Миноброны РФ, попытались преградить дорогу российскому патрулю.

Старший научный сотрудник американского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс считает, что случившийся инцидент представляет собой кульминацию столкновения интересов РФ и США. «Это ещё одна длинная череда инцидентов, которые спровоцировали русские. Она демонстрирует степень, до которой доходит столкновение (интересов. — ИноТВ) США и России. На мой взгляд, это проявление того, как русские пытаются создать определённые инциденты, чтобы подорвать влияние США в регионе и блокировать к нему доступ. Думаю, в конечном счёте они хотели бы захватить контроль над дорогами и лишить Америку маршрута снабжения через Ирак», — комментирует аналитик.

Своими действиями, уверяет Филлипс, РФ хочет продемонстрировать, что американские силы малочисленны и разрозненны и что, «скорее всего, надолго они там не задержатся». Эксперт тоже настаивает, что ситуация требует более решительного ответа от Белого дома или Госдепа — в противном случае подобные инциденты будут случаться и дальше, «пока русские не поймут, что это приносит им больше убытков, чем выгоды».