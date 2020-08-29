 

«Я с детства не люблю тараканов за их длинные усы» – Грета Тунберг поддержала белорусских протестующих

29.08.2020, 16:48, Разное

Экологическая активистка Грета Тунберг после возвращения в школу собрала пресс-конференцию в спортзала.

Она вышла к журналистам с красно-белым флагом и объявила о поддержке протестующих в Белоруссии и оппозиционного лидера Светланы Тихановской. Девушка сообщила, что ей импонирует программа оппозиции по деиндустриализации белорусского государства.

– Я с детства не люблю тараканов за их длинные усы. Я поддерживаю народ Беларуси в стремлении поменять президента. Это будет хорошо для экологии всей планеты. Пора закрыть все эти вредоносные предприятия по нефтедобыче и нефтепереработке, пора прекратить добычу калийной соли и редкоземельных металлов, пора прекратить вырубку лес и остановить металлургические заводы. Однако больше всего меня беспокоит ядерная электростанция, которая готовится к выбросу урана в атмосферу. Поэтому действовать надо срочно, чтобы не допустить новой экологической катастрофы, — сказала Тунберг.

Активистка пояснила и причины завершения своей забастовки и возвращения к учебному процессу.

– Поначалу прогуливать школу было выгодно, сейчас доходы упали. К тому же я собираюсь поступать в лесотехнический техникум, а без аттестата это невозможно, — добавила Тунберг.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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