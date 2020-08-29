 

В Минске начался «Женский марш»

29.08.2020, 16:48, Новости дня

На площади Победы в Минске проходит митинг «Женский марш», в нем участвуют несколько тысяч женщин, акция началась около 16.00 мск.

Участники акции пришли на площадь с цветами, бело-красно-белыми флагами, они скандируют «Позор», «Не забудем, не простим», «Жыве Беларусь», передает ТАСС.

По плану, митингующие должны были пройти маршем по проспекту Независимости. Путь им преградили микроавтобусы.

Правоохранители призвали освободить проезжую часть, но женщины продолжили движение. Через мегафон милиция попросила собравшихся не нарушать общественный порядок и прекратить несанкционированную акцию.

В четверг на площади Независимости митингующих вытесняли бойцы ОМОН, также к митингу несогласных присоединялись верующие. В пятницу на той же площади несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности».



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