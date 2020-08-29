 

Индия может отказаться от совместных с Россией военных учений

29.08.2020, 16:48, Новости дня

Индия может отказаться от участия в международных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре в России, поскольку в них намерены принять участие Китай и Пакистан, а отношения Нью-Дели с ними в последнее время обострены.

В минобороны Индии состоялось совещание, на котором присутствовали министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар и начальник штаба обороны генерал Бипин Рават. «После этой встречи обсуждалось, что было бы неправильно принимать участие в многосторонних учениях, где также будут присутствовать китайские и пакистанские военнослужащие», – цитирует агентство ANI своего собеседника, передает ТАСС.

Ситуация на индийско-китайской границе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о динамике российско-индийских отношений, а также об их китайском аспекте.



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