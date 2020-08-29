 

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон снова вместе

29.08.2020, 16:40, Разное

Похоже, что роман 36-летней Хлое Кардашьян и 29-летнего Тристана Томпсона разгорелся с новой силой. Мало того, что People подтвердил воссоединение пары – якобы, это случилось еще в июне, так на это еще и намекнул Скотт Дисик, отец троих детей Кортни Кардашьян. После того, как Хлое опубликовала новый снимок в бикини, Скотт отметил в комментариях, что Тристан “настоящий счастливчик”. “Огненные” эмодзи и сердечки под фото оставил и сам Томпсон.

Примечательно, что еще в июле Хлое ответила на слухи об их воссоединении, намекнув на то, что они с Тристаном – не пара. Тогда инсайдеры говорили, что решение возобновить отношения экс-возлюбленные приняли после дня рождения Кардашьян, на котором был и Тристан:

Подождите … что? Я только что вышла в Сеть и пришла в замешательство. Собственно, это чувство я испытываю весь год. Но если серьезно… людям просто нравится что-то обсуждать.

Напомним, 36-летняя Хлое Кардашьян и 29-летний Тристан Томпсон расстались в феврале прошлого года, причиной тому стала неверность баскетболиста. В апреле 2018 года издание TMZ распространило видеоролики, на которых Тристан целовался с двумя неизвестными девушками в баре в то время, когда Хлое была беременна. А позже появился более свежий ролик у издания Daily Mail, на котором Тристана также застали за поцелуями, но уже с моделью Лани Блэр. Несмотря на разрыв, Кардашьян и Томпсон сумели наладить общение и продолжили вместе воспитывать свою двухлетнюю дочь Тру.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян с дочкой



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