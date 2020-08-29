Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ

29.08.2020, 16:30, Новости дня

Россия экстрадировала в Украину сообщника убийцы участника АТО, бывшего украинского спецназовца Ивана Мамчура. Об этом 28 августа сообщил департамент коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Подозреваемый с 2016 года находился в международном розыске. Следствие установило, что он следил за обстановкой у дома, где жил Мамчур, должен был подать сигнал киллеру, когда жертва зашла в подъезд, и не пускать в здание посторонних.

Оперативники установили, что мужчина скрывался в Москве. Работники Интерпола направили запросы с целью подтверждения этой информации, установления его местонахождения и задержания. В июне 2019 года поступило сообщение о том, что 38-летнего подозреваемого задержали и поместили в следственный изолятор в РФ.

26 августа 2020 года в пункте пропуска Гоптовка россияне передали подозреваемого сотрудникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор временного содержания. 27 августа, суд удовлетворил избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

19 сентября 2016 года в жилом доме в Ровно из огнестрельного оружия был убит майор внутренней службы Мамчур. На момент гибели он занимал должность начальника инженерно-технического отдела местного СИЗО.

Киллера Олега Смородинова задержали в ноябре 2016 года на украинско-российской границе в Харьковской области. В интервью The New York Times в 2019 году он рассказал, что причиной убийства Мамчура была месть. Смородинов также сообщил, что по заданию ФСБ должен был следить еще за пятью украинцами, которых власти РФ якобы собирались ликвидировать за участие в войне 2008 года на стороне Грузии. За убийство он получил $5 тыс. и 300 тыс. руб. (в 2016 году – около $5 тыс.).

Ровенский городской суд 2 марта 2020 года приговорил Смородинова к 12 годам лишения свободы.