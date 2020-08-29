В России четвертый день подряд растет количество новых случаев коронавируса

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29.08.2020, 16:30, Новости дня

В течение четырех дней в России растет суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет агентство “Интерфакс”.

Так, в субботу в РФ был подтвержден 4941 новый случай заражения. Днем ранее коронавирус подтвердили у 4829 человек, в четверг – 4711, в среду – 4676.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число подтвержденных случаев инфицирования к 29 августа достигло 985 346. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, уступая только США, Бразилии и Индии.

Из почти 1 млн заболевших в России выздоровели 804 383 человека, 17 025 скончались. Лечение продолжают 163 938 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 29 августа коронавирусом в мире заразилось 24,77 млн человек, из них скончалось 837,9 тыс., выздоровело 16,21 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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