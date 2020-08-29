 

На продажу выставили 83-летний спорткар Bugatti с 220-сильным мотором

29.08.2020, 16:10, Новости дня

В продажу с аукциона выйдет редкий спорткар от французского бренда Bugatti.

Особенностью транспортного средства следует отметить тот факт, что оно выпущено 83 года назад. Последующими торгами и реализацией спорткара займется ауционный дом Gooding Company. Уникальная версия Type 57S Atalante выпущена в 1937 году и за этот период все было создано 17 машин, что придает нынешней модели максимальную эксклюзивность.

Вместе с тем указано, что перед стартом продаж модель Type 57S Atalante прошла реставрационные работы, тем самым имея безупречное техническое и косметическое состояние. Под капотом редкого автомобиля используется 3,2-литровый бензиновый мотор, который выдает 220 л.с. мощности. Type 57S Atalante приводится в движение четырехступенчатой трансмиссией и обладает задним приводом.



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