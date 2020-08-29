В РФ продажи люксовых автомобилей с пробегом снизились на 3%

29.08.2020, 16:10, Новости дня

Отечественные специалисты указали, что продажи люксовых автомобилей на вторичном рынке снизились за период с января по июль нынешнего года в России.

В свою очередь, общее число проданных автомобилей за первые семь месяцев составило 1073 экземпляров. Эксперты уточнили, что модели утратили около 3,2% по сравнению с прошлым годом. Также указывается, что самыми продаваемыми являются модели Bentley, которые приобрели свыше 370 клиентов.

На второй строчке по уровню популярности значится марка Mercedes-Benz Maybach, которая заинтересована 305 покупателей на российском рынке. В тройке самых продаваемых люксовых машин вторичного рынка оказались итальянские модели Maserati с показателем 160 сделок.