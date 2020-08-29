Джигурда представил доказательства отсутствия Ефремова за рулем в момент ДТП

29.08.2020, 16:08, Новости дня

Шоумен Никита Джигурда сообщил о подлоге видео, которое считают одним из главных доказательств вины Михаила Ефремова в смертельном ДТП, и написал заявление в полицию на адвоката потерпевших.

По словам Джигурды, он нанял независимого эксперта – «смелого, именитого, который был экспертом по делу Немцова, по делу со сбитым «Боингом», и тот пришел к выводу, что одно из главных доказательств вины Ефремова – видео, на котором артист выходит из машины со стороны водительского места, – является подделкой, пишет «Московский комсомолец».

«Не сидел за рулем Михаил Ефремов, его подставили. Там видно, что, когда джип выезжает на Садовое кольцо, за рулем мелькает полная рука, голая, а Михаил был в пиджаке. Видно, что из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких. Таким образом, Михаил должен быть оправдан. Это подстава», – заключил Джигурда.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что на заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова артист Никита Джигурда исполнил песню «про дурдом» и заявил, что актер не находился за рулем в момент аварии, потому что там был «человек в белых перчатках».