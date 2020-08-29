Военные из РФ победили в конкурсе «Безопасная среда» на АрМИ-2020

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29.08.2020, 16:08, Новости дня

Российские военные победили на конкурсе экипажей химической разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр (АрМИ-2020), на втором месте оказались команды Китая и Белорусси.

Третье место разделили Узбекистан и Армения, кубки и медали победителям вручал замминистра обороны РФ Николай Панков, передает РИА «Новости».

«Армейские международные игры развиваются, совершенствуются, и сегодня, мы видим, состязания стали более сложными, но выучка участников позволяет всем без исключения успешно преодолевать препятствия», – сообщил он в ходе вручения наград.

По словам замглавы ведомства, в конкурсе участвовало много разных команд, хорошо представлены иностранные армии.

«Мы видим в этом, прежде всего, не соперничество, а реальную возможность укрепить узы дружбы и военно-технического сотрудничества», – подчеркнул Панков.

Подобный формат взаимодействия помогает военным разных стран лучше понимать друг друга, дружить и развивать взаимодействие.

В конкурсе участвовали команды России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

Военные химики проходили специальный маршрут с площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и обрабатывали технику.

Ранее сообщалось, что российские военные установили на конкурсе «Безопасная среда» три мировых рекорда за один день.



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