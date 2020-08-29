 

Истребители НАТО сопроводили десять Ту-142 при полете в дальней морской зоне

29.08.2020, 16:08, Новости дня

Истребители НАТО сопроводили летающие в рамках учений «Океанский щит – 2020» российские самолеты над акваториями пяти морей, вдоль Севморпути и над Тихим океаном, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«10 противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана. Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», – цитирует Евменова ТАСС.

Напомним, учения «Океанский щит – 2020» начались 6 августа с артиллерийских и торпедных стрельб 10 кораблей и судов Балтийского флота.

В маневрах задействовали корветы «Бойкий», «Стойкий», «Стерегущий», малые ракетные корабли «Советск», «Серпухов», «Мытищи», большие десантные корабли «Королев», «Калининград», «Минск», десантные катера, различные суда обеспечения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В МВД Украины оценили действия Зеленского при захвате заложников

20.08 / Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

10.07 / Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

11.07 / Трехкратного чемпиона мира Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России

30.07 / Делать ставку на демократизацию Белоруссии или нет. Запад стоит на распутье

15.08 / Лукашенко: Надо связаться с Путиным, потому что это уже угроза не только Беларуси

10.08 / Google оштрафовали на 1,5 млн рублей

29.07 / Лукашенко призвал российские СМИ «не гнать пургу» по задержаниям в Белоруссии

04.07 / В МИД выразили уверенность в неизменности решения США о выходе из ДОН

06.08 / США укрепят своё присутствие в Арктике на фоне «российской и китайской угроз»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска