Какого пола!

На «Берлинале» больше не будет премий за лучшую женскую и мужскую роль.

Награды будут вручать не по старинке, а на востребованной сегодня «гендерно нейтральной» основе, вне зависимости от пола номинанта.

Директора «Берлинале» Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек призвали к гендерной проблематике в киноиндустрии относиться более внимательно: «Мы считаем, что отказ от разделения наград за актерские таланты по половому признаку — хороший сигнал к повышению осведомленности киноиндустрии в гендерных аспектах». Не удивительно, что именно «Берлинале» оказался пионером среди киносмотров. Относительно недавно Германия присоединилась к странам, признавшим третий пол.

Инна Чурикова, получавшая «Серебряного медведя» в 1984 году за лучшую женскую роль в фильме «Военно-полевой роман», считает эти меры чрезмерными:

«Актер не будет обижен, если ему дадут награду за лучшую мужскую роль в фильме, поэтому нет необходимости изменять правила проведения Берлинского кинофестиваля».

Инна Михайловна, возможно, не наслышана о страстях и скандалах в культурном пространстве. О кампании, развернутой против Джоан Роулинг, обвиненной в трансфобии после одного твита. Некоторые издательства разрывают с ней контракты, фанаты саги о Гарри Поттере и даже бывшие коллеги публично осуждают. Формально детонатором скандала стала воспринятая Роулинг иронично фраза «люди, у которых менструация». И уже никакие оправдания знаменитой писательнице не помогли.

Движение Black Lives Matter продолжает расширять горизонты измененного сознания. Скандалы вспыхивают, как пожары в Лос-Анджелесе. L'Oreal расторгла контракт со своей первой трансгендерной моделью, чернокожей Монро Бергдорф, после ее поста, в котором она обвинила всех белых в расизме. Высказывание было воспринято как расистское.

Вопрос об отвоеванной демократическом обществом свободе мнений сформулирован в открытом письме 150 деятелей культуры «О справедливости и открытости дискуссий». Причем обращает на себя внимание не столько обличение «нравственной категоричности», моды на шельмование, сколько ощущаемая сегодня опасность на «творческие эксперименты, риск и ошибки», без которых невозможно развитие искусства.

Новые тенденции формируют не только этические нормы, но и внедряются в сам кинопроцесс. Скарлетт Йоханссон была вынуждена отказаться от съемок в фильме Руперта Сандерса «Массажный салон». Утверждение на роль трансгендера вызвало негодование со стороны сексуальных меньшинств. В истории, основанной на реальных событиях, актриса должна была сыграть популярную в США 1980-х владелицу сети массажных интим-салонов Джин Мари Гилл, более известную как Данте «Текс» Гилл.

По мнению ЛГБТ-сообщества, роль Джин Гилл может играть только актер-трансгендер, гетеросексуальная гражданка не способна передать драму, с которой сталкивается представитель сексуальных меньшинств в жизни.

При этом совсем недавно Джеффри Тэмбор, Джаред Лето и Фелисити Хаффман убедительно превращались в трансгендерных персонажей.

В «Даласском клубе покупателей» Джаред Лето играл транссексуала Рэйон, больную СПИДом. Перевоплощение было поощрено «Золотым глобусом» и «Оскаром». Гетеросексуал Лето долгое время общался с трансгендерами, он похудел на 13 килограммов, сбрил брови, научился ходить на каблуках.

Виртуоз киноперевоплощений Эдди Редмэйн получил «Оскар» за роль трансгендера в фильме «Девушка из Дании». Он блистательно сыграл Эйнара Вегенера — одного из первых в мире мужчин, сделавших операцию по смене пола. А вот в «Фантастической женщине» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, удостоенной «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, потрясающе главную роль играет трансгендер Даниэла Вега.

Однако гендерная революция в кинематографе продолжается, крупными фестивалями принят меморандум о равенстве, продюсеров мотивируют соблюдать гендерный баланс при формировании съемочных групп.

Еще несколько лет назад на красной дорожке «Мостры» австралийка Дженнифер Кент была единственной режиссеркой в основном конкурсе. Председатель жюри Гильермо дель Торо произнес речь о нехватке женщин-режиссеров на кинофорумах. Предыдущий директор смотра Альберто Барбера подвергся жесткой критике за то, что фактически саботировал подписанный им пакт о движении к гендерному равенству. И вот вслед за Каннами и Берлином и Венеция переобулась. В конкурсе грядущего форума 8 из 18 фильмов созданы женщинами. Еще немного, и баланс будет достигнут. Скажется ли это на качестве программы, узнаем совсем скоро.

Но кажется, в этом году на Лидо актерские призы будут вручать как встарь. У Венеции целый год на раздумья.

«Оскар» раздирают противоречия. С одной стороны, солидный средний возраст академиков, почитающих консервативные ценности. С другой — имидж продвинутой в социальных аспектах премии.

Курс на толерантность влияет на языковые нормы. И дело не только в феминитивах. В июле 2017го в лондонском метро перестали обращаться к пассажирам: «Ladies and gentlemen». «Hello everyone» — нейтрально по отношению к геям, трансгендерам, бисексуалам, а также тем, кто не определился. Метрополитен официально объявил, что переходит на more neutral way. Сегодня опасения кого-либо обидеть, затронуть — сильнее политических и художественных дискурсов. Кинематограф подтягивается, но российскому зрителю волноваться не о чем. Вряд ли ММКФ, ведомый видным мужчиной и защитником патриархальных ценностей Никитой Михалковым, поддержит начинание «Берлинале». У нас даже оскароносную «Фантастическую женщину» не показали — а то ведь возмущению очередных оскорбленных не будет предела. У нас и путь свой, и оскорбленные — особенные.

