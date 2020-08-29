 

112 – бывший президент Украины уверен, что Лукашенко просто так власть не отдаст

29.08.2020, 15:35, Новости дня

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что белорусам сложно будет убедить своего нынешнего президента Александра Лукашенко передать власть. Как передаёт «112 Украина», Кравчук добавил, что он неплохо знает белорусского президента, поэтому оппозиции следует готовиться к серьёзному давлению на Лукашенко.


Reuters

Белорусам сложно будет убедить своего нынешнего президента Александра Лукашенко передать власть оппозиции. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил экс-президент Украины, представитель Киева на переговорах в минской трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Я неплохо знаю Лукашенко — по крайней мере, с 1991 года. Хочу вас разочаровать: Лукашенко власти при цветах на улицах и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил. И когда он обратился к Путину за помощью, и тот сказал, что он поможет. А мы знаем, какой это может быть помощь», — отметил экс-президент Украины.

Он считает, что оппозиции следует готовиться к серьёзному давлению на президента Лукашенко.

Как напоминает канал, в Белоруссии уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержания митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать право граждан на мирный протест.



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