Мать Меган Маркл начала давать уроки по созданию украшений в стиле хиппи

29.08.2020, 15:25, Разное

Когда Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, мать герцогини Сассекской Дория Рэгланд оставила пост социального работника в психиатрической клинике. Теперь 63-летняя женщина стала учителем общественного колледжа в Лос-Анджелесе, Santa Monica College, где преподает уроки ручного труда, а именно – создания украшений в стиле хиппи.

Меган Маркл и Дория Рэгланд

Ее занятия показывают студентам, как создавать богемные жемчужные ожерелья, сложносочиненные браслеты и другие изделия. Уроки платные – от 29 до 33 фунтов стерлингов, и проводятся они в кампусе неподалеку от дома Дории. На сайте колледжа уже появилась информация об учителе, где говорится, что Рэгланд “местная художница, более десяти лет занимающаяся дизайном украшений и одежды”.

Дория действительно участвовала в нескольких художественных шоу, получив награды за свои проекты. Раньше она продавала изделия, чтобы финансово помочь своей семье. Когда Меган Маркл было 6 лет, Рэгланд развелась с ее отцом, Томасом Марклом, с которым познакомилась на шоу General Hospital.

Дория Рэгланд