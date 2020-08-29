Власть должна делать все, чтобы виновные в Иловайской трагедии понесли наказание – Зеленский

29.08.2020, 15:15, Новости дня

Украинская власть должна делать все, чтобы Иловайская трагедия не была забыта, а виновные в ней понесли наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время чествования памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом 29 августа сообщила пресс-службе Офиса президента Украины.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны закончить расследование обстоятельств, повлекших Иловайскую трагедию.

“Мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат. Я знаю, что в Офисе генерального прокурора создан департамент по вопросам войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они пойдут вперед”, – сказал Зеленский.

29 августа на территории Мемориального комплекса Минобороны Украины прошли мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Украины. Во время чествования были зачитаны имена и фамилии 223 воинов, погибших 29 августа 2014 года под Иловайском. Фамилию каждого павшего воина почтили ударом Колокола памяти и залпом из стрелкового оружия.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

21 августа Офис генерального прокурора Украины передал Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге доказательства совершения Россией военных преступлений в Иловайске в августе 2014 года.