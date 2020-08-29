Белорусскому депутату пригрозили убийством за отказ сдать мандат

29.08.2020, 15:08, Новости дня

Депутат Осиповичского избирательного округа Светлана Шутова заявила, что получила анонимное сообщение с угрозой физической расправы в случае, если она откажется сдать свой мандат.

«Я всегда уважала чужую точку зрения, когда она высказывалась в глаза, а не вот так за спиной под непонятными никами. Если кого-то не устраивает моя работа – скажите об этом прямо и честно, а не угрозами мне и моим родным», – приводит слова Шутовой БелТА.

Координационный совет белорусской оппозиции много раз призывал использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов, передает ТАСС. К настоящему моменту в 20 избирательных округах Минска началась процедура отзыва депутатов парламента.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о патриотическом настрое белорусских депутатов.