 

Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ПВО и мощных БПЛА для войны нового поколения

29.08.2020, 14:53, Разное

Военный эксперт Владимир Орлов пояснил о состоянии российской системы ПВО. По мнению специалиста, мощные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дают отечественным военным силам ряд преимуществ в войне нового поколения.
Владимир Орлов представляет Центр военно-политической журналистики, с его слов, разработка новых беспилотников стала приоритетной для российских военных инженеров. После успешных испытаний «Ориона» ему на смену готовятся не менее инновационные БПЛА «Охотники». Стоит отметить, что беспилотные аппараты уже состоят на вооружении в армиях Соединенных Штатов и Турции.

Кроме этого, отечественные специалисты также трудятся над созданием барражирующих боеприпасов. По данным «Политэксперта», компанией «Аэро», принадлежащей концерну «Калашников», уже испытан прототип новейшего вооружения.

Вместе с новыми системами ПВО такие орудия смогут лучше адаптироваться в соответствии с новыми методами ведения войны. Далее, как пишет «Инфореактор», предстоит улучшить защитные комплексы, способные выявлять также БПЛА, и обезвреживать такие аппараты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии

26.08 / Скандалы: Миллионы подняли на крыло

17.07 / “А там ещё немного – и Прованс”: Тина Кунаки на показе Jacquemus в пшеничном поле

18.08 / Мнение: Корейцы вместо американцев в Петербурге, конец роста безработицы и осложнение жизни мигрантам

17.07 / Мнение: Миф о молодежи, или Возраст Молчалина

13.07 / Что произошло за ночь 13 июля

19.07 / Личное: Не пора ли вам домой?

29.07 / Николаев поздравил Крутого с днем рождения: Столько смешного и грустного!

09.08 / Экономист прогнозирует для россиян сохранение выплат после пандемии

24.07 / Когда в России снимут ограничения по коронавирусу? Ответ Минздрава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска