Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ПВО и мощных БПЛА для войны нового поколения

29.08.2020, 14:53, Разное

Военный эксперт Владимир Орлов пояснил о состоянии российской системы ПВО. По мнению специалиста, мощные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дают отечественным военным силам ряд преимуществ в войне нового поколения.

Владимир Орлов представляет Центр военно-политической журналистики, с его слов, разработка новых беспилотников стала приоритетной для российских военных инженеров. После успешных испытаний «Ориона» ему на смену готовятся не менее инновационные БПЛА «Охотники». Стоит отметить, что беспилотные аппараты уже состоят на вооружении в армиях Соединенных Штатов и Турции.

Кроме этого, отечественные специалисты также трудятся над созданием барражирующих боеприпасов. По данным «Политэксперта», компанией «Аэро», принадлежащей концерну «Калашников», уже испытан прототип новейшего вооружения.

Вместе с новыми системами ПВО такие орудия смогут лучше адаптироваться в соответствии с новыми методами ведения войны. Далее, как пишет «Инфореактор», предстоит улучшить защитные комплексы, способные выявлять также БПЛА, и обезвреживать такие аппараты.