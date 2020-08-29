Названы тревожные сигналы дефицита “солнечного” витамина D

29.08.2020, 14:53, Разное

Медики назвали тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о дефиците витамина D в организме. В целом выявить факт недостатка данного элемента очень сложно.

«Солнечный» витамин D играет очень большую роль в организме, поскольку помогает сохранить нормальное состояние костей, мышц и зубов. Важно научиться распознавать состояние, когда происходит нехватки элемента. Например, об этом нередко свидетельствует повышенная утомляемость и постоянная усталость без всяческих причин.

В ходе проведения наблюдения пациенты заявляли о частых изменениях настроения, мышечных болях, дискомфорте в костях. Нехватка витамина D даже способна спровоцировать депрессию, этот состояние врачи назвали наиболее опасным.

В то же время опасным является чрезмерное употребление витамина, поскольку в тканях будет наблюдаться избыточное накопления кальция. Все это способно привести к токсическому гепатиту и атеросклерозу.