 

Названы тревожные сигналы дефицита “солнечного” витамина D

29.08.2020, 14:53, Разное

Медики назвали тревожные сигналы, которые могут свидетельствовать о дефиците витамина D в организме. В целом выявить факт недостатка данного элемента очень сложно.
«Солнечный» витамин D играет очень большую роль в организме, поскольку помогает сохранить нормальное состояние костей, мышц и зубов. Важно научиться распознавать состояние, когда происходит нехватки элемента. Например, об этом нередко свидетельствует повышенная утомляемость и постоянная усталость без всяческих причин.

В ходе проведения наблюдения пациенты заявляли о частых изменениях настроения, мышечных болях, дискомфорте в костях. Нехватка витамина D даже способна спровоцировать депрессию, этот состояние врачи назвали наиболее опасным.

В то же время опасным является чрезмерное употребление витамина, поскольку в тканях будет наблюдаться избыточное накопления кальция. Все это способно привести к токсическому гепатиту и атеросклерозу.



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