Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

29.08.2020, 14:48, Новости дня

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об ответе на возможные санкции.

«Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30%. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт», – передает Sputnik Литва слова Синкявичюса.

Литовский министр также отметил, что Евросоюз может принять ответные меры в случае отказа Минска от перевозки грузов через Клайпедский порт.

Напомним, в пятницу Лукашенко потребовал не пугать Минск санкциями и пообещал дать жесткий ответ на возможное введение ограничений против республики. По его словам, угрожающие санкциями Минску страны «зажрались и забыли, что такое Белоруссия», а также «думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами».