Александра Черно высказалась о «Доме-2» перед возможным уходом: То, что знает она, шокировало бы всю страну

29.08.2020, 14:17, Разное

Александра Черно может покинуть «Дом-2», в Instagram она откровенно ответила на ряд вопросов от подписчиков. Как оказалось, то. Что знает она, могло бы шокировать всю страну.

Участница «Дома-2» активно ведет профили в различных соцсетях, в них Александра Черно рассказывает о своей жизни. В этот раз Александра Чернявская (такова настоящая фамилия телезвезды) поделилась планами на будущее после того, как покинет проект. Как известно, нередко те, кто в свое время ушел из программы, высказываются о ней негативно. Поклонники Черно спросили, будет ли она так же критиковать бывших коллег. По словам девушки, она благодарна реалити-шоу, так как он дал ей хороший старт.

Невзирая на любые проблемы в ходе съемок, в «Доме-2» есть много позитивных сторон. Любую неоднозначную ситуацию можно объяснить всего лишь стремлением организаторов повысить рейтинг программы. Те же, участники, которые ушли с шоу после непродолжительного времени, и при этом высказываются от событиях, которые произошли уже после их ухода либо появления в проекте, вызывают у Черно смех. По ее заверению, то, что знает она, шокировало бы всю страну, однако это не значит, что нужно рассказывать все подробности рабочего процесса.

Намек на уход из «Дома-2» девушка сделала после рождения ребенка. Отцом сына Стефана стал другой участник проекта, Иосиф Оганесян. Однако о его планах на дальнейшую работу в реалити пока не известно ничего. При этом ряд блогеров уверены, что и сама Черно не уйдет после беседы с ней продюсеров. Пришедшую в 23-летнем возрасте в «Дом-2» Черно из-за лишнего веса сначала приняли за 30-летнюю. В шоу девушка не смогла покорить сердце Романа Баранчука. Однако ее энергетика понравилась хореографу Оганесяну, несмотря на частые ссоры и неодобрение его мамы, пара до сих пор вместе.

Стоит отметить, что работать Александра Черно начала сразу после окончания школы. Однако первый опыт в страховой компании принес ей кучу проблем в виде долгов, из-за которых девушка даже получала угрозы. Родная мать будущей звезды, как пишет «Глобалмск», при этом не только неоднократно была осуждена за мошенничество, но и нередко воровала заработанные детьми деньги.