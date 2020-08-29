Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения беженцев из Африки

29.08.2020, 14:11, Новости дня

В четверг экипаж судна, приобретение которого спонсировал британский уличный художник Бэнкси, спас 89 беженцев в Средиземном море, передаёт The Guardian. В настоящий момент судно ищет безопасное место, чтобы высадить спасённых на берег или передать пограничникам одной из европейских стран.



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Британский уличный художник Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения мигрантов, пытающихся попасть из Северной Африки в Европу, пишет The Guardian.

Как стало известно изданию,18 августа судно тайно вышло из порта испанского города Бурриана, недалеко от Валенсии, и находится в центральной части Средиземного моря. В четверг его экипаж из 10 человек спас 89 людей, в том числе 14 женщин и четырёх детей.

Сейчас судно ищет безопасное место, чтобы высадить спасённых на берег или передать пограничникам одной из европейских стран.

Как отмечает The Guardian, ярко-розовое судно, которое носит имя французской революционерки и анархистки Луизы Мишель, украшено рисунками Бэнкси, в том числе изображением девочки в спасательном жилете, держащей в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.

Несмотря на то что моторная яхта, некогда принадлежавшая таможенному ведомству Франции, меньше по размеру, она значительно быстрее других спасательных судов, имеющихся в распоряжении европейских активистов, участвующих в поисково-спасательных операциях.

По словам немецкой активистки по правам человека и бывшего капитана нескольких спасательных судов Пии Клемп, в сентябре 2019 года Бэнкси написал ей на почту с предложением помощи. Девушка рассказала, что художник предложил «купить новое судно или нечто подобное» на деньги, которые получил за работы на тему миграционного кризиса.

При этом Клемп подчеркнула, что участие Бэнкси ограничивается финансовой частью, и он не участвовал в операции. Активистка заявила, что надеется, что «Луиза Мишель», способная развивать максимальную скорость 27 узлов, сможет «обогнать силы так называемой ливийской береговой охраны, прежде чем они доберутся до лодок с беженцами и мигрантами» и вернут их в лагерь для нелегальных мигрантов в Ливии.

По данным Международной организации по миграции, в 2020 году в Италию и Мальту прибыли уже более 19 тыс. мигрантов и беженцев. Более 7600 мигрантов, выплывших из Ливии, были возвращены обратно в страну на севере Африки. Однако только с начала года известно о более 500 человек, погибших в Средиземном море, при этом реальные цифры могут быть значительно выше, предупреждают активисты.

The Guardian напоминает, что, согласно заявлению ООН, 19 августа погибли по крайней мере 45 человек, среди них пятеро детей, после взрыва двигателя лодки у берегов Ливии.