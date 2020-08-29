Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую госнаградами

29.08.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени дизайнера Артемия Лебедева.

«За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича – генерального менеджера ООО «Студия Артемия Лебедева», – передает ТАСС текст указа.

Кроме того, Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», генерального директора компании InfoWatch («Инфовотч») Наталью Касперскую.