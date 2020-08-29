Будущее Германии связали с «Северным потоком – 2»

29.08.2020, 14:08, Новости дня

Германия желает стать энергетически независимой страной, потому «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на возмущение США, считает издание Politico.

США называют проект газопровода «угрозой безопасности» Евросоюзу, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ, цитирует издание ФАН.

Вашингтон хочет надавить на Германию, чтобы пролоббировать свои интересы, но ФРГ не желает подчиняться. Канцлер Германии Ангела Меркель многократно заявляла, что «Северный поток – 2» будет достроен. За этими словами руководителя страны стоят желание избавиться от поставок американского СПГ, в чем может помочь дешевый российский газ.

В пятницу Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2». Берлин, по словам канцлера, настаивает на необходимости достроить газопровод.

В Госдуме отметили, что Германия пытается демонстрировать независимость от курса, продвигаемого США в Европе.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

При этом в Германии заявили, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».