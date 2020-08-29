 

Штаб Байдена выкупил доменное имя с предвыборным лозунгом Трампа

29.08.2020, 14:08, Новости дня

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена выкупил домен с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа «KeepAmericaGreat.com».

Трамп одержал победу на выборах 2016 года под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again), а для кампании 2020 года был выбран лозунг «Сохраним Америку великой» (Keep America Great).

Как информирует издание, недавно доменное имя освободилось, и его выкупил штаб конкурента Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Теперь при переходе на сайт можно увидеть список «несдержанных обещаний» Трампа в международной политике, экономике, образовании, иммиграции и так далее, а посетителям предлагают подписаться на рассылку, чтобы «оставаться в курсе неудач президента Трампа».

Ранее штаб Трампа выкупил домен «todosconbiden.com» (Все с Байденом), когда Байден объявил о запуске программы с одноименным названием.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Макрон и Меркель готовы обеспечить лечение Навального

26.06 / Мнения: Как выглядит дистанционное управление Украиной

20.07 / Политика: Как тает уличный протест в Хабаровске

23.08 / МВД Беларуси заявило о задержании “одного из координаторов протестов”

15.07 / Названы причины дождливого лета в Москве

24.06 / В РФ подтвердили 7,2 тыс. новых случаев коронавируса

12.08 / Друг Ефремова рассказал, как актер проводил время перед ДТП

07.08 / Степанов заявил, что течение COVID-19 начало меняться и стало тяжелее

31.07 / Сбор-поход с участием более 20 кораблей начался на Балтфлоте

07.08 / Воронежцам придется летать в Турцию регулярными рейсами через Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска