Инсайдеры: Брэд Питт около года встречается с Николь Потуральски и знаком с ее бывшим мужем

29.08.2020, 14:02, Разное

Недавно выяснилось, что Брэд Питт больше не одинок: избранницей 56-летнего оскароносного актера стала 27-летняя немецкая модель с польскими корнями Николь Потуральски. На днях эту информацию официально подтвердил Page Six, опубликовав любопытные фото, на которых актер и модель замечены вместе в VIP-ложе на концерте Канье Уэста в зале Hollywood Bowl. И датируются эти фото ноябрем прошлого года.

Другие источники уверяют, что Питт и Потуральски познакомились в августе 2019 года во время промо-тура фильма “Однажды в Голливуде” в Берлине, где проживает модель. Более того, сообщается, что Брэд знаком с экс-супругом Николь, 68-летним ресторатором Рональдом Мэри, и пришел к нему на ужин, где и встретил Потуральски.

Брэд Питт Николь Потуральски

Отметим, что новость о романе появилась после того, как Питт и Потуральски были сфотографированы папарацци в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа. Видимо, пара держала путь в поместье Шато Мираваль, где Брэд в свое время женился на Анджелине Джоли. Как сообщает Entertainment Tonight, изначально Потуральски прилетела в аэропорт Шарля де Голля из Берлина, а Питт — из Лос-Анджелеса:

Их заметили в автомобиле с шофером, он отвез их в аэропорт. Они вели себя очень скрытно и быстро зашли в самолет.

В fashion-бизнесе Потуральски более известна как Нико Мэри, ее интересы представляют агентства А Management, Official Models и NEXT Models. Потуральски украшала обложки нескольких глянцевых изданий, в том числе сентябрьский выпуск немецкого ELLE. Как сообщает, The Daily Mail в юности Николь планировала стать морским биологом, но в возрасте 13 лет ее нашел модельный скаут. Внешность Потуральски часто сравнивают с Анджелиной Джоли и Ириной Шейк. У модели есть маленький сын, Эмиль.

Николь Потуральски с сыном