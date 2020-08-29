 

В ВСУ выявили 602 случая инфицирования коронавирусом

29.08.2020, 13:53, Новости дня

По состоянию на 29 августа в Вооруженных силах Украины 602 человека болеют коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев. За время пандемии выздоровели 1058 человек, летальных исходов – шесть. На изоляции находится 701 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 57 человек, отмечено в сообщении.

По информации Минобороны, на лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. Лечение дома под наблюдением медицинской службы проходят 35 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

“Анализ заболевания среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе”, – отметили в пресс-службе Минобороны.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 116 978. От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек, вылечилось 56 138 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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