В Беларуси журналистов иностранных изданий массово лишают аккредитации

29.08.2020, 13:53, Новости дня

В Беларуси массово лишают аккредитации при министерстве иностранных дел страны иностранных и белорусских журналистов, которые работают на международные издания. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на корреспондентов, лишенных аккредитации.

Так, аккредитации, которая позволяет легально работать на территории Беларуси, лишены журналисты немецкой телекомпании ARD, белорусские корреспонденты BBC, “Радыё Свабода”, международных новостных агентств Reuters, AFP, Associated Press, международной французской радиостанции RFI, а также телеканала “Настоящее время” (проект “Радио Свобода” и “Голоса Америки”).

Опрошенные журналисты заявили, что их лишили аккредитации “в целях обеспечения информационной безопасности страны”. В чем заключается их вина, компетентные органы отказались сообщить.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.