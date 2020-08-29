Роза Сябитова попала в больницу с подозрением на коронавирус

29.08.2020, 13:53, Разное

Известная российская телесваха Роза Сябитова попала в больницу с подозрением на коронавирус. В течение двух дней знаменитость не выходила на связь с подписчиками, которые начали переживать за ее состояние здоровья.

Сейчас угроза жизни Сябитовой отсутствует, она восстанавливается в клинике. Медики взяли у телесвахи анализы на коронавирус, но знаменитость надеется, что не заразилась этим инфекционным заболеванием. Сябитова пообещала держать в курсе поклонников. В то же время не сообщается, в какой именно больнице находится телесваха и с каким диагнозом она туда попала.

Самоизоляцию Сябитова преимущественно проводила на даче в Подмосковье, строительство которой завершилось недавно. За городом она не только решала хозяйственные вопросы, но и вела блог, где рассказывала о построении отношений между мужчинами и женщинами. Также телесваха создавала новый курс-мастер классов по соблазнению и психологии.



Недавно на «Первом канале» возобновились съемки передачи «Давай поженимся!». Однако Сябитовой и ее коллегам оказалось тяжело влиться в рабочий режим после самоизоляции.